'जिसने किया कन्यादान उसी से चल रहा है अफेयर', Karan Mehra ने पत्नी Nisha Rawal पर लगाए गंभीर आरोप

ये रिश्ता क्या कहलाता है शो से मशहूर हुए अभिनेता करण मेहरा कुछ समय से अपने निजी जीवन को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं। उनकी जिंदगी में भूचाल आ रखा है। अब एक बार फिर एक्टर ने वाइफ निशा रावल पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इस दौरान करण ने यह भी कहा है कि निशा रावल का अपने मुंह बोले भाई रोहित सेठिया के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है।

Published: August 05, 2022 10:51:33 am

हाल ही में करण ने मुंबई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान निशा पर फिर से निशाना साधा है और गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा '14 महीने से मेरे घर में निशा के साथ रोहित सेठिया नाम का शख्स रह रहा है। इस व्यक्ति के साथ निशा का एक्स्ट्रा मटेरियल अफेयर चल रहा है। रोहित वो शख्स है, जो निशा का मुंह बोला भाई है, जिसने निशा का कन्यादान भी किया था। पिछले 14 साल से मैंने देखा है कि वह निशा से राखियां बंधवाते आया है, लेकिन आज वह दोनों एक दूसरे के साथ रिलेशन में हैं। रोहित खुद पहले से ही शादीशुदा है और उसकी एक 7 साल की एक बेटी भी है। लखनऊ का रहने वाला रोहित मेरी बीवी के साथ रह रहा है और इसकी जानकारी निशा की मां लक्ष्मी रावल को भी है।''

