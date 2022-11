खुद से शादी करने वाली एक्ट्रेस बनने वाली हैं मां? लिखा- 'मैं सेल्फ प्रेग्नेंट...'

'दीया और बाती हम' एक्ट्रेस कनिष्क सोनी (Kanishka Soni) ने खुद से शादी करके इंडस्ट्री में हर किसी को चौंका दिया था और अब खबर आ रही है कि कनिष्क सोनी मां बनने वाली हैं। इस खबर के वायरल होने के बाद अब एक्ट्रेस का रिएक्शन सामने आया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी कुछ फोटोज शेयर कर सच बताया है।

actress kanishka soni who married herself clarified on the baby bump