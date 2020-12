Aditya Narayan की शादी की तस्वीरें हुई वायरल, इस्कॉन मंदिर में लिए श्वेता संग सात फेरे

नई दिल्ली | बॉलीवुड सिंगर और टीवी होस्ट आदित्य नारायण (Aditya Narayan) आज शादी के बंधन में बंध गए हैं। उन्होंने बड़ी ही धूमधाम से अपनी शादी की और मीडिया के कैमरे में देखते हुए पोज भी दिए। आदित्य की शादी की सभी तस्वीरें तेजी से वायरल हो रही हैं। वो अपने पापा उदित नारायण (Udit Narayan) के साथ शानदार बारात के साथ निकले और इस्कॉन मंदिर पहुंचे जहां उनकी लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड श्वेता अग्रवाल (Shweta Agrawal) भी नजर आईं। आदित्य ने भगवान के सामने इस्कॉन मंदिर में श्वेता के साथ सात फेरे लिए। इस दौरान आदित्य सफेद रंग की शेरवानी में बहुत ही हैंडसम नजर आएं वहीं श्वेता भी व्हाइट कलर के लहंगे में खूबसूरत लग रही थीं।

#adityanarayan and his bride #shwetaagarwal post the wedding today #bigfatindianwedding pic.twitter.com/XRBsOnfucW

आदित्य और श्वेता की शादी (Aditya Narayan Marriage) की तस्वीरें तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। उदित नारायण और दीपा नारायण दोनों ही अपने बेटे की शादी में खूब डांस करते हुए दिखाई दिए। सभी इस दौरान बड़े ही खुश नजर आ रहे थे। कोरोना के चलते आदित्य की शादी में सिर्फ परिवार के खास लोग ही मौजूद थे। मुंबई में अभी शादी में 50 लोगों के शामिल होने की परमिशन ही मिली हुई है। यही कारण है कि इसे मंदिर में साधारण प्राइवेट सेरेमनी के तौर पर रखा गया।

Only back shots of the bride and the groom. #adityanarayan #shwetaagarwal post their wedding ceremony pic.twitter.com/GkdN4XgT0j