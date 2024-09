बॉयफ्रेंड से हुआ ब्रेकअप तो संन्यास लेने चली टीवी एक्ट्रेस, बोली- मुझे पति और बच्चे…

मुंबई•Sep 14, 2024 / 12:54 pm• Jaiprakash Gupta

Actress Wants To Become Sanyasi: टीवी जगत की एक फेमस एक्ट्रेस का हाल ही में ब्रेकअप हुआ। अब वो संन्यास लेने की तैयारी में है। बात हो रही है एक्ट्रेस पवित्रा पुनिया की। वो एक जानी-मानी हस्ती हैं, जो बिग बॉस 14 में भी नजर आ चुकी हैं।



पवित्रा पुनिया का कुछ समय पहले ही लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड एजाज खान से ब्रेकअप हुआ है। इस ब्रेकअप के बाद उन्होंने संन्यास लेना का फैसला कर सबको चौंका दिया है। बीते कुछ समय से उनके भाई और पिता भी बीमार चल रहे हैं।