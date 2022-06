दिशा वकानी और शैलेश लोढ़ा के बाद इस एक्टर ने Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah को कहा अलविदा!

‘तारक मेहता का उल्टा चश्मा’ कई सालों से लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाने का काम कर रहा है। शायद ही कोई ऐसा घर हो जहां इसे न देखा जाता हो। हर घर में इसके चाहने वाले मौजूद हैं, लेकिन इन दिनों शो में बहुत उथल-पुथल चल रही है। हर रोज शो से जुड़ी कोई न कोई चौकाने वाली खबर आ ही जाती है। अब एक और खबर आ रही है जो फैंस का दिल तोड़ सकती है।

Published: June 28, 2022 10:36:57 am

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक टप्पू यानि राज अनादकट (Raj Anadkat) भी इस शो को बाय- बाय कहने वाले हैं। उनका जाना लगभग तय माना जा रहा है। आपने गौर किया हो तो काफी समय से टप्पू का किरदार शो में नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन इसके पीछे का कारण उनकी पढ़ाई को बताया जा रहा था, लेकिन असल में खबर थी कि वो अब शो को अलविदा कह चुके हैं अभी तक इस पर केवल बातें ही हो रही लेकिन अब खबर आई है कि राज अनादकट बॉलीवुड के लिए राह पकड़ चुके हैं।

after dayaben now tappu aka raj anadkat also leave taarak mehta show