केबीसी की हॉट सीट पर बैठना तो घर बैठे दीजिए इस सवाल का जवाब, जल्दी करें आज 9 बजे तक

सोनी टीवी पर प्रसारित होने वाले शो 'कौन बनेगा करोड़पति' (Kaun Banega Crorepati Season 12) के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ( KBC Registrations ) शुरू हो चुके हैं। इस शो को लगातार अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) होस्ट कर रहे हैं। लॉकडाउन के चलते इस बार शो के निर्माताओं ने सोशल डिस्टेंसिंग और सरकार के निर्देशों का पालन करते हुए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू की है। इतना नहीं अमिताभ बच्चन भी पार्टिसिपेंट से ऑनलाइन प्रश्न करेंगे और उन्हें ऑनलाइन ही जवाब देने होंगे।

If you can dream it, you can do it. Here is the 13th question of the #KBC12 registrations which is open for you to answer till 22nd May, 9 PM. To register, download the Sony LIV app or send in your answer via SMS. Watch the video for the details. @SrBachchan @SonyLIV pic.twitter.com/RYr7Ox76gb