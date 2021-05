केबीसी-13 में हिस्सा लेने के लिए अमिताभ बच्चन ने पूछा भूगोल से जुड़ा चौथा सवाल, यूं भेजे अपना सही जवाब

नई दिल्ली। छोटे पर्दे का मोस्ट पॉपुलर क्विज शो 'कौन बनेगा करोड़पति 13' जल्द ही टीवी पर दस्तक देने वाला है। ऐसे में शो में रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 10 मई से शुरु हो चुकी है। शो में हिस्सा लेने के लिए शो के होस्ट दिग्गज अभिनेता अमिताभ बच्चन कुछ सवाल पूछेंगे। जिसके सही जवाब देकर शो में हिस्सा लेने वाले प्रतियोगियों को चुना जाएगा। शो में हिस्सा लेने के लिए चौथा सवाल पूछते हुए चैनल ने एक वीडियो साझा किया है। जिसमें बिग बी भूगोल से जुड़ा प्रश्न पूछते हुए नज़र आ रहे हैं।

Here is the 4th question of the #KBC13 registrations. Please send in your answers before 9 PM tonight. @SonyLIV @SrBachchan pic.twitter.com/Umgz0rEHJg — sonytv (@SonyTV) May 14, 2021

चैनल ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से लेटेस्ट वीडियो पोस्ट किया है। जिसमें शो के होस्ट अमिताभ बच्चन दर्शको से चौथा प्रश्न पूछते हुए नज़र आ रहे हैं। सवाल हिंदी और अग्रेंजी दोनों भाषा में पूछा गया है।

हिंदी में सवाल है

कौन से दो सागर स्वेज़ नहर से जुड़े हैं?

A. कैस्पियन सागर और काला सागर

B. लाल सागर और भूमध्य सागर

C. एड्रियाटिक सागर और लाल सागर

D. उत्तरी सागर और टायरीनियन सागर

Which two seas are connected by the Suez Canal?

A. Caspian Sea and Black Sea

B. Red Sea and Mediterranean Sea

C. Adriatic Sea and Red Sea

D. North Sea and Tyrrhenian Sea

ऐसे भेजे सवाल का सही जवाब

सवाल सुनने के बाद शो में भाग लेने वाले प्रतियोगी इस तरह से सवाल का जवाब दे सकते हैं। कंटेस्टेंट Sonyliv वेबसाइट, ऐप या फिर एसएमएस के जरिए सही जवाब भेज सकते हैं। कंटेस्टेंट 14 मई 2021 को रात 9 बजे तक अपना जवाब भेज सकते हैं। SMS से जवाब देने के लिए आपको पहले मोबाइल पर KBC टाइप करना होगा और उसके बाद स्पेस देकर सही ऑप्शन बताना होगा और फिर 509093 पर SMS करना होगा।