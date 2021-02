पति रोहित रेड्डी से मिलती है Anita Hassanandani के बेटे की शक्ल, अस्पताल में खुद बोलीं- नाक बिल्कुल तुम पर गई है.. देखें वीडियो

नई दिल्ली | टीवी एक्ट्रेस अनीता हसनंदानी (Anita Hassanandani) ने रिसेन्टली एक प्यारे बेटे को जन्म दिया है। इस दौरान उनसे अस्पताल मिलने भी कई सेलेब्स पहुंचे जिसमें प्रोड्यूसर एकता कपूर (Ekta Kapoor) भी शामिल रही। वहीं अनीता के अस्पताल से कई सारे वीडियो और फोटो सामने आए लेकिन फैंस उनके बेटे को देखने को लिए बेकरार हैं। अनीता के पति रोहित रेड्डी (Rohit Reddy) ने सोशल मीडिया पर बेटे के जन्म की जानकारी दी थी। दोनों को ढेरों बधाईयां मिल रही हैं। इसी बीच अनीता और रोहित का अस्पताल से एक और वीडियो सामने आया है जिसमें वो अपने बेटे (Anita Hassanandani baby boy) को निहारते हुए नजर आ रहे हैं।

रोहित रेड्डी ने खुद अपने इंस्टाग्राम पर इस वीडियो को पोस्ट किया है। वीडियो में अनीता बेड पर लेट हुई हैं और डॉक्टर उन्हें बेटे के जन्म की बधाई दे रहे हैं। वहीं अनीता अपने न्यू बेबी बॉय को देखकर कहती हैं कि इसकी नाक बिल्कुल तुमपर गई है। पति रोहित रेड्डी इस पर बेहद ही खुश होते हैं। वहीं उन्होंने वीडियो के कैप्शन में लिखा है- कॉपी पेस्ट। इससे बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि अनीता के बेटे का चेहरा बिल्कुल उनके पति रोहित रेड्डी पर गया है।

When you realise you're not gonna be discussing work and lovelife but babies now! Congrats @rohitredz and @anitahasnandani welcome to the mummy daddy club!! Yayyyyy pic.twitter.com/2nRFJkvpLQ