महंगी कार को छोड़ मेट्रो में सफर करने पर मजबूर हुईं रुपाली गांगुली, एक्ट्रेस ने खुद बताई इसके पीछे की वजह

छोटे पर्दे पर अनुपमा लोगों के पसंदीदा शोज में से एक है। इसकी लोकप्रियता हर दिन बढ़ती ही जा रही है। हालांकि बीच में शो में उथल पुथल हुई, लेकिन बाद में मेकर्स ने इसे संभाल लिया और गाड़ी को वापस पटरी पर ले आए। इस शो में आए नए ट्विस्ट और टर्न इसे टीआरपी लिस्ट में टॉप पर बनाए रखते हैं। शो में अनुपमा का किरदार रुपाली गांगुली निभा रही हैं। शो में तो रुपाली गांगुली को खूब पसंद ही किया जाता है लेकिन साथ ही इनकी रियल लाइफ में भी लोग इन्हें खूब फॉलो करते हैं। इस बीच उनकी एक फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है।

आज रुपाली इंडस्ट्री का बड़ा नाम हैं, लेकिन आज भी ये अपनी सादगी से लोगों का दिल जीत लेती हैं। इस बीच सोशल मीडिया पर एक्ट्रेस की एक फोटो वायरल हो रही है, जिसे देखकर कहा जा सकता है कि इतनी कामयाबी के बाद भी एक्ट्रेस साधारण जिंदगी जीना पसंद करती हैं। इस तस्वीर में रुपाली गांगुली पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करती दिख रही हैं। ये तस्वीर खुद रुपाली गांगुली ने शेयर की है।

Rupali Ganguly was seen traveling in the metro