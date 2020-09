लाइव डिबेट के दौरान बिग बॉस फेम अर्शी खान नहीं बता पाई पीओके की फुलफॉर्म, यूजर्स ने फनी मीम्स के साथ सुनाए खूब ताने

नई दिल्ली। कंगना रनौत के मुंबई को पीओके कहने का विवाद है थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक बाद एक कई नेता और अभिनेता उनके इस बयान पर उन्हें खूब खरी-खोटी सुनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस बीच न्यूज़ चैनल पर भी कंगना के इस बयान को लेकर बहस जारी है। ऐसे ही एक निजी चैनल पर बिग बॉस फेम अर्शी खान भी आई थीं। जो इस पूरे मामले पर अपनी राय रखने के लिए पहुंची थी, लेकिन इस बीच वही ट्रोल होने लगेगी। चलिए बताते हैं आपको पूरा मामला।

#ArshiKhan was not able to tell the full form of PoK,



*Meanwhile, Ananya pandey Sonakshi Sinha & Alia Bhatt rn : pic.twitter.com/lDrwaI5NDl