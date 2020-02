Bigg Boss 13: आसिम रियाज विनर की रेस से हुए बाहर, कुछ घंटे पहले पैसे लेकर छोड़ा शो?

नई दिल्ली: 'बिग बॉस 13' (Bigg Boss 13) का आज फिनाले हैं। घर के कंटेस्टेंट्स से लेकर उनके फैंस तक सभी एक्साइटिड हैं कि कौन इस शो को जितने वाला है। टॉप 6 में से सिद्धार्थ शुक्ला (Sidharth Shukla) और आसिम रियाज (Asim Riaz) को काफी मजबूत दावेदार माना जा रहा है, जो उस शो को जीत सकता है। लेकिन फिनाले से पहले ही खबर सामने आ रही है आसिम रियाज ने पैसे लेकर इस शो को छोड़ दिया है। इस खबर की क्या सच्चाई है हम आपको बताते हैं।

ये तो सभी जानते हैं कि फिनाले से पहले सभी घरवालों को ये ऑफर दिया जाता है कि वो एक अच्छी खासी रकम लेकर घर से बाहर जा सकते हैं। ऐसे में ये खबर सामने आ रही है इस बार भी घर के सदस्यों को ये ऑफर दिया गया और आसिम रियाज वो सदस्य हैं जिन्होंने रकम लेकर शो छोड़ने का फैसला किया। इस खबर के सामने आते ही आसिम के फैंस चौंक गए। जिसके बाद अब आसिम रियाज के ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट (Asim Riaz Tweet) सामने आया है। ट्वीट में पैसे लेकर शो छोड़ने की खबरों को झूठा बताया गया है।

Dont believe any rumours that Asim took the money bag. Its just a strategy to demoralize u. Keep voting for our champ and make him the winner! 💪💪#AsimRiazForTheWin