Bigg Boss 13: आसिम नहीं पारस छाबड़ा ने छोड़ा बिग बॉस का शो, 10 लाख रुपए लेकर हुए शो से बाहर

नई दिल्ली | बिग बॉस 13 (Bigg Boss 13) का फिनाले आ चुका है, सभी लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि शो का विजेता कौन होगा। वहीं अब इस शो में सिर्फ 5 फाइनलिस्ट ही बचे हैं जो काफी चौंकाने वाला है। पहले खबर आ रही थी आसिम रियाज़ (Asim Riaz) रुपए लेकर शो से बाहर हो गए हैं लेकिन अब इस खबर पर विराम लग गया है क्योंकि बाहर जाने वाले आसिम नहीं बल्कि पारस छाबड़ा (Paras Chhabra) हैं। जी हां सही सुना आपने पारस छाबड़ा ने बिग बॉस में अपना सफर खत्म करते हुए बाहर जाने का फैसला लिया है।

सुत्रों के मुताबिक, पारस छाबड़ा (Paras Chhabra) ने 10 लाख रुपए लेकर शो से बाहर जाना बेहतर समझा है। ऐसा हर सीज़न में होता है कि कोई एक कंटेस्टेंट ऐसा फैसला लेता है जो इस बार पारस ने लिया है। जबकि खबर ये भी आई थी कि गूगल पर बिग बॉस विनर (Bigg Boss 13 Winner) सर्च करने पर पारस छाबड़ा का नाम सामने आ रहा है। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि कहीं पारस ने बाहर जाने का फैसला गलत तो नहीं लिया। खैर अब बिग बॉस (Bigg Boss) के घर में सिर्फ 5 ही प्रतिभागी बचे हैं जिनके बीच मुकाबला है।

Very sensible move by #ParasChabra he is truly a gamer and knew no one will come close to Sid from day 1 of the show ! The people who take the bag are most sensible till today as they know the game better than us ! Respect . #BB13Finale https://t.co/QrW3WVEtd8