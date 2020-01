Bigg Boss 13: सिद्धार्थ और शहनाज के प्यार पर हिमांशी खुराना का आया बड़ा बयान, खोला बड़ा राज़

View this post on Instagram

Apni Maa ke gale lag ke nikle @realsidharthshukla ke andar ke emotions! ❤ Watch this heartfelt reunion tonight at 10:30 PM. Anytime on @voot @vivo_india @daburamlaindia @bharat.pe @beingsalmankhan #BiggBoss13 #BiggBoss #BB13 #SalmanKhan