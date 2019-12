Bigg Boss में रहता है भूत! विशाल के बाद हिमांशी खुराना ने कहा- मुझे भी फील हुआ था

नई दिल्ली | बिग बॉस 13 (Bigg Boss 13) में एक और नया किस्सा जुड़ गया है जिससे सभी काफी हैरान हैं। बीते एपिसोड में घर में कुछ ऐसा हुआ जिससे घरवाले डरे हुए दिखाई दिए। आधी रात को विशाल आदित्य सिंह (VIshal Aditya Singh) को अजीब सी आवाज़े सुनाई देने लगीं। वो अचानक से उठते हैं और उसके बाद मधुरिमा तुली भी घबराकर उठ जाती हैं। विशाल की बात सुनने के बाद सभी घरवाले भी इस बात को महसूस करने लगे। अब घर से बेघर हो चुकी हिमांशी खुराना (Himanshi Khurana) ने चौंकाने वाला खुलासा किया है।

विशाल आदित्य (VIshal Aditya Singh) के भूत की बात के बाद अब घर की एक्स कंटेस्टेंट हिमांशी खुराना (Himanshi Khurana) ने ट्वीट कर लिखा- बिग बॉस के घर में भूत असीम और पारस को फिर मुझे फील हुआ था और ये बहुत डरावना अनुभव था और कोई लड़की थी। हिमांशी (Himanshi Khurana) के ट्वीट और घरवालों की बातों के बाद अब सवाल उठने लगे हैं कि क्या वाकई में बिग बॉस के घर में भूत है (Bigg Boss ghost)। आखिर घरवालों को कौन डरा रहा है। अभी तक इस बात का खुलासा नहीं हुआ है कि इन बातों का सच क्या है।

Bigg Boss ss k ghar me bhoot asim or paras ko fir mujhe feel hua tha or boht horrible experience tha ................ or koi ldki thi 😑😑😑😑😑@imrealasim #himanshikhurana #AsiManshi #Asimriaz