Bigg Boss 13: सिद्धार्थ पर लगा हैरेसमेंट का आरोप तो सपोर्ट में आया बिग बॉस का Ex-विनर, फैंस बोले- अक्ल चरने गई है क्या?

नई दिल्ली | बिग बॉस 13 में सिद्धार्थ शुक्ला (Sidharth Shukla) और शहनाज गिल (Shehnaaz Gill) से सब ही वाकिफ हैं। दोनों कभी एक दूसरे से लड़ते हैं तो कभी गहरी दोस्ती में दिखाई देते हैं। हाल ही में जब सिद्धार्थ ने अपना घुटना शहनाज के पेट पर रखा और पूरे फोर्स के साथ शहनाज के दोनों हाथों को लॉक कर उन्हें नीचे गिराया था तब उन्हें बहुत ट्रोल किया गया था। उस दौरान शहनाज़ दर्द से चिल्ला भी रहीं थीं। जिसकी वजह से सिद्धार्थ पर शहनाज़ को हैरेज करने का भी आरोप लगा लेकिन अब उनके सपोर्ट में बिग बॉस 10 के विनर मनवीर गुर्जर उतर आए हैं।

मनवीर गुर्जर ने लिखा- ना तो शहनाज गिल दिल पर लेती है और ना सिद्धार्थ शुक्ला (Sidharth Shukla) दिल पर लेता है। तो आप फैंस लोग क्यों दिल पर लेते हो। ये सॉरी और थैक्यू से उपर की चीज है इसलिए चिल करो और सिडनाज की जर्नी को एंजॉय करो। रिश्तों में नमक भी जरूरी है। वहीं गौहर खान ने शहनाज़ को ही इसका दोषी बताया था। उन्होंने कहा था- अगर आप शो देख रहे हो तो शहनाज ही सिद्धार्थ शुक्ला को ये सब करने के लिए बढ़ावा दे रही है। वो सिद्धार्थ को थप्पड़ मारती है फिर उन्हें गले भी लगा लेती हैं। इंसान की इज्जत खुद उसके हाथों में होती है।

Asjad !I completely agree , but if ure watchin the show u know that Sana is allowing this by encouraging it in most ways !She’s been slapping him as seen in the last episode, also hugging him at the same time !I believe ones own respect is in their own hands ,why allow any1 ??? https://t.co/AlmA23y1Ol