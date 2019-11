Bigg Boss 13: सिद्धार्थ शुक्ला और रश्मि देसाई रोमांस की सारी हदे करेंगे पार, स्वीमिंग पूल का Video आया सामने

नई दिल्ली | बिग बॉस 13 (Bigg Boss 13) में जंहा एक तरफ लड़ाई झगड़ा थमने का नाम नहीं ले रहा वहीं दूसरी तरफ रोमांस का तड़का भी बीच-बीच में देखने को मिलता रहता है। सलमान खान (Salman Khan) ने वीकेंड का वार में सिद्धार्थ शुक्ला (Sidharth Shukla) और असीम रियाज़ (Asim Riaz) को फटकार लगाई थी। पिछला वीकेंड काफी तनातनी के बीच निकला। अब इस बार बिग बॉस, शो में रोमांस का मजा दोगुना करने वाले हैं। अपकमिंग एपिसोड में एक दूसरे के दुश्मन बन चुके हैं सिद्धार्थ शुक्ला और रश्मि देसाई (Rashami Desai) प्यार में डूबे हुए नजर आएंगे।

Dil se Dil tak, bedroom se swimming pool tak lagne wali hai @sidharth_shukla aur @TheRashamiDesai ke beech romance ki chingari! 🔥

Watch this tonight at 10:30 PM.



