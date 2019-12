Bigg Boss 13: बाहर होते ही विकास गुप्ता ने खोले कई राज़, शो के विनर को लेकर बताई बड़ी बात

नई दिल्ली | 'बिग बॉस 13' (Bigg Boss 13) में हर रोज़ कोई ना कोई नया ट्विस्ट देखने को मिल रहा है। पहले खबर आ रही थी कि देवोलीना भट्टाचार्जी (Devoleena Bhattacharjee) जल्द ही घर में वापसी करने वाली हैं। लेकिन अब उनकी चोट की वजह से वो शो में नहीं आएंगी जिसके बाद उनकी जगह पर आए मास्टरमाइंड विकास गुप्ता (Vikas Gupta) को घर से बाहर कर दिया गया है। अब विकास गुप्ता ने बाहर आते ही घर के प्रतिभागी के कई राज़ खोले हैं।

