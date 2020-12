Bigg Boss 14: जैस्मिन भसीन को बचाने के लिए अली गोनी ने दी कुर्बानी, घर से हो जाएंगी बेघर

नई दिल्ली | बिग बॉस 14 (Bigg Boss 14) में अभी घर के अंदर ज्यादा सदस्य नजर आ रहे हैं और फिनाले वीक शुरू हो चुका है। ऐसे में मेकर्स ने एक साथ चार कंटेस्टेंट्स को घर से बाहर करने का प्लान बनाया है। जिसमें सबसे पहले अली के बाहर जाने की खबर सामने आई है। इसी वीकेंड का वार में पवित्रा पुनिया (Pavitra Punia) घर से बाहर हुई हैं। अब इसके बाद घरवालों के लिए एक हैरान करने वाला अनाउंसमेंट बिग बॉस ने कर दिया। जिसके बाद जैस्मिन भसीन (Jasmin Bhasin) का रो-रोकर बुरा हाल हो गया।

