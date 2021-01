Bigg Boss 14: क्या सलमान खान ने छोड़ा शो, वीकेंड का वार में नजर आएंगे रोहित शेट्टी?

नई दिल्ली | बिग बॉस 14 (Bigg Boss 14) को लेकर हर रोज एक नया ड्रामा सामने आ जाता है। पिछले हफ्ते वीकेंड का वार में दर्शकों ने सलमान खान (Salman Khan) को खूब मिस किया। अब बताया जा रहा है कि सलमान इस हफ्ते भी वीकेंड का वार में नहीं नजर आएंगे। कहा जा रहा है कि सलमान की जगह डायरेक्टर रोहित शेट्टी दिखाई देंगे। सलमान के फैंस के लिए काफी शॉकिंग हो सकता है। पिछले हफ्ते सिद्धार्थ शुक्ला वीकेंड का वार होस्ट करते नजर आए थे और इस बार रोहित शेट्टी के आने की खबर है। अब ऐसे में कहा जा रहा है कि सलमान ने बिग बॉस छोड़ दिया है।

फैंस को लगने लगा है कि उनके भाईजान सलमान खान ने दबे पांव बिग बॉस को बाय बोल दिया है। हालांकि कई लोगों का कहना है कि इस तरह आखिरी कुछ हफ्तों पर सलमान शो नहीं छोड़ सकते हैं। सलमान के शो में ना आने का कारण उनकी फिल्म की शूटिंग भी बताई जा रही है। हालांकि अभी तक इसपर कोई ऑफिशियल जानकारी सामने नहीं आई है। लेकिन ये भी साफ है कि सलमान इस बार वीकेंड का वार में नहीं नजर आने वाले हैं। शुक्रवार को सलमान इसके लिए शूट करते हैं लेकिन अभी तक ऐसा कोई भी प्रोमो सामने नहीं आया है।

