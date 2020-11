Bigg Boss 14: एजाज खान ने राहुल वैद्य को बताया कैसे टूट गई उनकी शादी, किस्सा साझा करते के दौरान हुए बेहद इमोशनल

नई दिल्ली | बिग बॉस 14 (Bigg Boss 14) में कई बार मस्ती मजाक देखने को मिलता है। साथ ही कई इमोशनल किस्से भी सुनने को मिलते हैं। हाल ही में घर के सबसे सीनियर एजाज खान (Eijaz Khan) अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर एक स्टोरी साझा कर रहे थे। दरअसल, राहुल वैद्य (Rahul Vaidya) उनसे शादी को लेकर बातचीत कर रहे थे। तभी एजाज ने अपनी टूटी हुई शादी का खुलासा किया। उन्होंने उनकी शादी टूटने का कारण भी बताया। इस दौरान वो बेहद भावुक नजर आए। फैंस को एजाज का यही अंदाज पसंद आता है।

एजाज की राहुल से ये बातचीत बिग बॉस 14 के एपिसोड में आपको देखने को नहीं मिलेगी। इसे वूट पर बिग बॉस के एक्सट्रा मसाला में डाला गया है। जिसमें एजाज अपनी शादी के टूटने की वजह बता रहे हैं। राहुल एजाज से पूछते हैं कि शादी को लेकर वो क्या सोच रहे हैं? जिसपर एजाज कहते हैं कि साल 2015 में सब होने वाला था। कपड़े वगैरह सब रेडी थे सिर्फ एक महीना बचा हुआ था। फिर मेरा दिमाग हट गया। उसकी गलती नहीं थी दोनों की मिस्टेक थी। बराबर फैसला लिया उसने। मुझे लगता है कि हममें से कोई भी इसे लेकर तैयार नहीं था। कुछ चीजें सॉल्व नहीं थे। फिर मैं फट गया चीजों को लेकर और उसने छोड़ दिया।

