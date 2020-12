Bigg Boss 14: अली गोनी के साथ जैस्मिन भसीन ने अपने रिश्ता का किया खुलासा, देखें वीडियो

नई दिल्ली | बिग बॉस 14 (Bigg Boss 14) में अब चैलेंजर्स घर में रह रहे कंटेस्टेंट्स की अच्छी खबर ले रहे हैं। विकास गुप्ता (Vikas Gupta), कश्मीरा शाह (Kashmira Shah), राखी सावंत (Rakhi Sawant), अर्शी खान, मनु पंजाबी और राहुल महाजन (Rahul Mahajan) घर में सभी सदस्यों को नए-नए चैलेंज दे रहे हैं। इसी बीच कश्मीरा शाह जैस्मिन भसीन को अपना निशाना बनाती हुई दिखाई दी। उन्होंने जैस्मिन से अली को लेकर कुछ ऐसा कहा कि वो भड़क गईं और अपने प्यार का इजहार कर बैठी। फैंस ने जैस्मिन की ये बात सुनते ही जश्न मनाना शुरू कर दिया है। वहीं कश्मीरा का निशाना बिल्कुल ठीक जगह जाकर लगा है।

कश्मीरा ने जैस्मिन पर आरोप लगाया है कि उन्होंने अपने आसुंओ से अपना गेम खेला है। कश्मीरा ने कहा कि आपने रुला रुलाकर अली गोनी को भेज दिया। इसके जवाब में जैस्मिन कहती हैं कि मैं बहुत लकी हूं कि कोई मुझे इतना प्यार करने वाला मिला है। अली के लिए जैस्मिन की ये लाइन्स सुनकर फैंस खुशी से झूम उठे हैं। कश्मीर फिर जैस्मिन से कहती हैं कि अगर आपको जाना था तो आप चली जातीं। जैस्मिन उनको जवाब देते हुए कहती हैं कि हम दोनों का तीन साल का रिश्ता है और जो वो बोलता है वही होता है।

