Bigg Boss 14: अभिनव शुक्ला की काम्या पंजाबी ने लगाई क्लास, नेशनल टेलिवीजिन पर पत्नी रुबीना को किया था अपमानित

नई दिल्ली | बिग बॉस 14 (Bigg Boss 14) में इन दिनों अभिनव शुक्ला (Abhinav Shukla) और उनकी पत्नी रुबीना दिलैक के बीच टकरार देखने को मिल रही है। दोनों के रिश्ते में तनाव नजर आ रहा है। वहीं हाल ही में इसी बहस के बीच अभिनव ने रुबीना को नेशनल टेलिवीजिन पर कुछ तीखी बातें बोल दी थीं जिसके बाद काम्या पंजाबी (Kamya Punjabi) भड़क गई हैं। काम्या बिग बॉस के हर सीजन को बड़ी ही बारीकि से देखती हैं। वो बिग बॉस को लेकर हमेशा से एक्टिव रही हैं और अपनी प्रतिक्रिया साझा करती रही हैं। हाल ही में काम्या ने ट्वीट करते हुए अभिनव की क्लास लगाई और रुबीना के सपोर्ट में बोलती हुई नजर आईं।

Dear Abhinav u are in a biggboss house, its a reality show n not ur house! u are on National tv issiliye aap apni biwi ki self reapect ka dhyaan rakhe kyuki yahan puri duniya dekh rahi hai! #BB14 @ColorsTV