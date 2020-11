बिग बॉस 14 पर नहीं थम रहा विवाद, करणी सेना ने शो में लव जिहाद को बढ़ावा दिए जाने का लगाया आरोप.. कहा- बंद करो ये शो

नई दिल्ली | बिग बॉस के घर में हर रोज कोई नया ड्रामा सामने आता रहता है। टीवी के मोस्ट कॉन्ट्रोवर्सियल शो के तौर पर बिग बॉस को जाना जाता है। कई बार घर के अंदर कंटेस्टेंट कुछ ऐसी हरकत कर देते हैं जिसके कारण उन्हें बाहर काफी खरी-खोटी सुननी पड़ती है। साथ ही शो भी विवादों में फंसता हुआ नजर आता है। पिछले दिनों जान कुमार सानू (Jaan Kumar Sanu) ने मराठी भाषा को कमेंट किया था जिसके बाद शो को बंद करवाने की धमकी तक दी गई थी। अब करणी सेना (Karni Sena) ने बिग बॉस के मेकर्स पर बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं।

दरअसल, पिछले दिनों एजाज खान और पवित्रा पुनिया (Pavitra Punia) एक दूसरे के साथ खूब रोमांस करते हुए नजर आ रहे हैं। इसी बीच एजाज पवित्रा को कई बार किस (Kiss) भी करते हुए नजर आए। जिसे लेकर करणी सेना भड़क गई है। उन्होंने शो पर अश्लीलता फैलाने और लव जेहाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है। इतना ही नहीं करणी सेना ने शो के मेकर्स को चिट्ठी तक लिख डाली है। इस पत्र में करणी सेना ने बिग बॉस को बैन किए जाने की मांग की है। उन्हें एजाज खान का पवित्रा पुनिया को किस करने पर ऐतराज है। करणी सेना ने इसे लव जेहाद बताया है। करणी सेना वालों ने ये भी साफ किया है कि अगर को सेंसर या बंद नहीं किया गया तो वो आंदोलन करेंगे।

Breaking #BiggBoss_Tak



Karni Sena's demand to Ban "Bigg Boss" for promoting Love Jihad and Adultery in show. Their allegation is Eijaz & Pavitra kissing promos were trended & promoted by Colors tv. 😁#BB14WithBiggBoss_Tak pic.twitter.com/u8vITYjU5i