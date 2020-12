Bigg Boss 14: नेशनल टेलिवीजिन पर कविता कौशिक ने अभिनव शुक्ला का खोला बड़ा राज, आरोप सुनकर भड़के सलमान खान

नई दिल्ली | टीवी एक्ट्रेस कविता कौशिक (Kavita Kaushik) इन दिनों एक्टर अभिनव शुक्ला (Abhinav Shukla) और उनकी पत्नी रुबीना दिलैक (Rubina Dilaik) के हाथ धोकर पीछे पड़ी हुई हैं। पिछले दिनों कविता ने अभिनव पर अश्लील मैसेज करने जैसे बड़े आरोप लगाए थे। कविता के पति ने भी इस बात पर अपनी सहमति जताई थी। वहीं अब कविता एक बार फिर सामने से नेशनल टेलिवीजिन पर ये बात बोलने वाली हैं। बीते दिन विकास गुप्ता ने अभिनव को इस बात की जानकारी दी थी कि बाहर उन्हें लेकर कविता और उनके पति ने बड़े आरोप लगाए हैं। अभिनव हैरान होने के बाद पत्नी रुबीना को ये बात बताते हैं तो वो कहती हैं कि अब मैं बदला लूंगी।

बिग बॉस 14 का नया प्रोमो वीडियो सामने आया है जिसमें कविता कौशिक की एंट्री दिखाई जा रही है। कविता नेशनल टेलिवीजिन पर अपने पति रोनित बिश्वास के साथ अभिनव पर बड़े गंभीर आरोप लगाती हुई दिख रही हैं। वीकेंड का वार में सलमान खान के सामने इतना बड़ा ड्रामा होने वाला है। कविता कहती हैं कि अभिनव ने नशे की हालत में उन्हें अश्लील मैसेज भेजे थे। जिसके बाद उन्होंने ये बात अपने पति से साझा की थी। रोनित ने अभिनव के खिलाफ एक्शन लेने की धमकी भी थी। कविता की ये बातें सुनकर अभिनव और रुबीना चौंक जाते हैं।

