Bigg Boss 14: शो के मेकर्स ने बनाया तगड़ा प्लान, फिनाले की तारीख को लेकर चौंकाने वाली बात आई सामने

नई दिल्ली | बिग बॉस अपने फाइनल पड़ाव पर पहुंच चुका है। घर में चार सदस्यों के अलावा चैलेंजर्स की भी एंट्री हो चुकी है। कश्मीरा शाह (Kashmira Shah), राखी सावंत (Rakhi Sawant), विकास गुप्ता (Vikas Gupta), अर्शी खान, राहुल महाजन और मनु पंजाबी जैसे एक्स-कंटेस्टेंट्स अपना दांव खेलने में लगे हैं। वहीं हर कोई फिनाले की तारीख जानना चाहता है। बिग बॉस 14 (Bigg Boss 14) के विनर का इंतजार दर्शक बेसब्री से कर रहे हैं। सभी अपने फेवरेट कंटेस्टेंट को वोट दे रहे हैं और उसके जीतने की कामना कर रहे हैं। इसी बीच फिनाले की डेट को लेकर एक और हैरान करने वाली बात सामने आई है।

.@jasminbhasin kar rahi hain @KhanEijaz ko convince to make her the captain. #BB14 #BiggBoss2020 #BiggBoss14 @BeingSalmanKhan