Bigg Boss 14: इस कंटेस्टेंट को तवज्जो दिए जाने से भड़का सोशल मीडिया यूजर्स का गुस्सा, सीनियर्स पर लगाया पक्षपात का आरोप

नई दिल्ली | बिग बॉस 14 (Bigg Boss 14) का पहला वीकेंड का वार शनिवार को देखने को मिला। इस दौरान सलमान खान (Salman Khan) की सभी कंटेस्टेंट से मुलाकात हुई। उन्होंने किसी की तारीफ की तो कुछ की क्लास लगाई। इसी बीच निक्की तंबोली (Nikki Tamboli) को घर के सीनियर्स सिद्धार्थ शुक्ला (Siddharth Shukla), हिना खान (Hina Khan) और गौहर खान (Gauhar Khan) ने 'टू बी कंफर्म्ड कंटेस्टेंट' का खिताब दे दिया। तीनों ने आपस में बातचीत करने के बाद सभी कंटेस्टेंट्स में से निक्की को ये खिताब दिया जिसके बाद सोशल मीडिया (Social Media) पर बवाल मच गया। दरअसल लोगों को लगता है कि निक्की का फेवर शो में पहले से ही किया जा रहा है और उसके बाद उन्हें 'टू बी कंफर्म्ड कंटेस्टेंट' का टाइटल देना उनके इस शक को पुख्ता कर रहा है।

'टू बी कंफर्म्ड कंटेस्टेंट' की लिस्ट में निक्की तंबोली के अलावा पवित्र पुनिया का नाम भी था। हालांकि हिना खान, सिद्धार्थ शुक्ला और गौहर खान को निक्की ज्यादा 'टू बी कंफर्म्ड कंटेस्टेंट' लगी। अब इसी को लेकर कई यूजर्स का गुस्सा भड़का हुआ है। उनका कहना है सीनियर्स पक्षपात कर रहे हैं। वहीं बिग बॉस के सभी प्रोमो में निक्की को बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाया जा रहा है। कई लोग अभिनव शुक्ला और रुबिना दिलैक के लिए फेवर में हैं। उन्हें लगता है कि दोनों मे से किसी एक को 'टू बी कंफर्म्ड कंटेस्टेंट' का खिताब दिया जाना चाहिए था।

In #BB14 Promo they're showing #NikkiTamboli like she's the most strongest contestant and fighting alone



Nikki ke khilaaf hue pure ghrwale



Task mai Nikki ne nhi maani haar



But in reality Nikki poke everyone to Fight with her

She behaves rudely with everyone#BiggBoss14 — 🇮🇳 Pʀᴀᴛʏᴜsʜ Rᴀᴊ 🇮🇳 (@Pratyush_Raj_) October 10, 2020

ऐसे ही एक यूजर ने लिखा- बिग बॉस 14 के प्रोमो में दिखाया जा रहा है कि निक्की तंबोली ही सबसे स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट है और अकेली लड़ रही है। निक्की के खिलाफ पूरे घरवाले दिखाया जा रहा है जबकि सच्चाई ये है कि निक्की जानकर सबको पोक करती हैं लड़ने के लिए और वो सबसे बुरी तरह से पेश आती हैं।

I don't know makers aur seniors kyun Nikki ko itna tabazoo de rahe hai? She is a villian not the heroine. This season is so predictable and boring... #BiggBoss — Mrutyunjoy Sinha Rex (@ms_the_rex143) October 11, 2020

तो एक ने लिखा- मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मेकर्स और सीनियर्स निक्की को इतनी तवज्जो क्यों दे रहे हैं? वो विलेन है हीरोइन नहीं। ये सीजन पहले से ही निश्चित और बोरिंग है।

एक यूजर ने लिखा- अभिनव शुक्ला के बाद पवित्र पुनिया एक काबिल कंटेस्टेंट थीं, लेकिन सीनियर्स को तो बस निक्की तंबोली नजर आ रही थी।

वहीं चैनल ने एक ट्वीट कर पूछा है कि उन्हें क्या सिर्फ निक्की तंबोली ही एक स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट लगती है। जिसमें हां और पूरी तरह से हां का ऑप्शन दिया गया है लेकिन इसमें नहीं का ऑप्शन गायब है जिसपर लोगों का गुस्सा देखने को मिल रहा है।