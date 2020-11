Bigg Boss 14: Pavitra Punia को घर में भूत के होने की हुई आशंका, निक्की तंबोली ने बताई परछाई देखने की बात

नई दिल्ली | बिग बॉस (Bigg Boss) के घर में हर तरह का ड्रामा देखने को मिलता है। फिर चाहे वो प्यार-मोहब्बत की बात हो, लड़ाई-झगड़ा हो या फिर घर में भूत के होने की चर्चा। पिछले सीजन की तरह इस बार भी घर के सदस्य ये चर्चा करते हुए नजर आने लगे हैं। इस बार लगभग सभी कंटेस्टेंट्स ने इस बात को महसूस किया है कि घर में कोई है। बीते एपिसोड में पवित्रा पुनिया (Pavitra Punia) ने इस बात की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि घर में भूत है। जब वो किचेन एरिया में गैस बंद करने के लिए गई तो उनकी गर्दन पर किसी ने तेज से तमाचा मारा। जिसके बाद बाकी घरवालों ने भी अपने साथ ऐसी हो चुकी घटना का जिक्र किया।

