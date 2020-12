Bigg Boss 14: झगड़े के दौरान राहुल महाजन ने राखी को बताया घटिया सेलिब्रिटी, फैंस ने दिया करारा जवाब

नई दिल्ली: बिग बॉस के घर में कब क्या हो जाए किसी को नहीं पता। यहां अच्छी खासी दोस्ती भी दुश्मनी में बदलते ज्यादा देर नहीं लगती। चैलेंजर्स के रूप में आए राहुल महाजन और राखी सावंत शुरूआत में एक-दूसरे के अच्छे दोस्त हुआ करते थे। लेकिन हाल ही में दोनों का जोरदार झगड़ा हुआ। झगड़े के दौरान राहुल ने राखी को कुछ ऐसी बातें कह दीं कि सोशल मीडिया पर लोग उन्हें खरी-खोटी सुना रहे हैं।

गलतफहमी के कारण हुआ झगड़ा

दरअसल, दोनों की बीच एक गलतफहमी के कारण झगड़ा हुआ। राहुल विकास गुप्ता के साथ गार्डन एरिया में बैठे हुए थे। इस दौरान वह राखी को अपने पास बुलाते हैं। लेकिन राखी दोनों के बीच हो रही बातचीत को गलत समझ लेती हैं और राहुल पर चिल्लाना शुरू कर देती हैं। राहुल ने उन्हें सझमाना चाहा लेकिन वह लगातार उनपर चिल्लाती रहीं। उसके बाद दोनों के बीच झगड़ा काफी बढ़ जाता है। इस दौरान राहुल राखी से कहते हैं, "तुम्हारी कोई औकात नहीं है।" इसके जवाब में राखी कहती हैं, "तेरे दोस्ती नहीं चाहिए। थू है तेरे पर।"

राखी को बताया घटिया सेलिब्रिटी

इसके बाद दोनों का पारा और बढ़ जाता है। राहुल कहते हैं, "मेरी निजी जिंदगी में दखल देने वाली वह कौन है? मां है? पत्नी है? कौन है वह?" इसके बाद राहुल कहते हैं कि राखी एक घटिया सेलिब्रिटी हैं और उन्हें देखने वाली ऑडियंस भी घटिया है। राहुल की इस बात का विरोध घरवालों ने भी किया। साथ ही सोशल मीडिया पर भी लोगों ने राहुल को इस बात के लिए खूब खरी-खोटी सुनाई।

एक यूजर ने ट्वीट कर लिखा, "अगर राखी सावंत का फैन होना घटिया है तो जी हां मैं घटिया हूं। आप किसे सपोर्ट करते हैं।' एक अन्य यूजर ने लिखा, 'घटिया तो राहुल महाजन हैं। दोस्त के नाम पे धब्बा हैं। राखी सावंत ने उन्हें बहुत मदद की है। लेकिन देखो उन्होंने क्या नतीजा दिया। अगर कलर्स अपने दर्शकों का सम्मान करता है तो निकालो इसको और इसको कभी नहीं बुलाने का।"

Cheap to #RahulMahajan hain ... dost k naam pe dhabba hain ... #RakhiSawant helped him in so much ...But see how that man paid back ... Nikalo isko ...If @ColorsTV @EndemolShineIND @BiggBoss respect it's audience. Aur isko kabhi nahin bulaneka

वहीं, दूसरे यूजर ने लिखा, "जाहिर तौर पर राखी सावंत का लॉयल ऑडियंस बेस है। जी हां, वह लाउड है, कुछ इरिटेटिंग हैं, कभी कभी बकवास करती है। लेकिन जिसने काफी संघर्ष किया हो, उसे घटिया कहना उसकी जर्नी को ध्वस्त करना है। विडंबना यह है कि राहुल महाजन की लाइफ और जर्नी क्या रही है? क्या फिर वह घटिया नहीं है?"

Of course, #RakhiSawant has a loyal audience base. Yes, she's loud, sometimes irritating, does and says bakwas kabhi kabhi but calling someone who's struggled so much 'cheap' is demeaning their journey. Irony is what has been #RahulMahajan's life & journey? Isnt he cheap then?