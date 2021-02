Bigg Boss 14: ‘हारकर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं’, राहुल वैद्द पर फिट बैठी ये लाइन, जानिए क्यों?

नई दिल्ली | बिग बॉस 14 (Bigg Boss 14) का फिनाले रविवार को देखने को मिला। रुबीना दिलैक (Rubina Dilaik) और राहुल वैद्द (Rahul Vaidya) में जोरदार टक्कर हुई लेकिन एक्ट्रेस ने अपने नाम ट्रॉफी कर ली। 36 लाख के साथ रुबीना घर लौटीं वहीं राहुल वैद्द हारकर भी जीतते हुए नजर आए। सोशल मीडिया पर राहुल वैद्द के हारने के बावजूद भी वो ट्रेंड कर रहे हैं। फैंस उनके लिए गर्व महसूस कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि भले ही राहुल ने ट्रॉफी ना जीती हो लेकिन उन्होंने हमारा दिल जरूर जीत लिया है। फिल्म बाजीगर का फेमस डायलॉग- हारकर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। राहुल वैद्द पर बिल्कुल सटीक बैठा है। राहुल से मिलने उनकी गर्लफ्रेंड दिशा परमार भी पहुंची थी जिन्होंने कहा कि उन्हें गर्व है।

राहुल वैद्द को शुरुआत से ही शो में लोगों का खूब प्यार मिला था। सिंगर राहुल वैद्द जीत के बेहद पास आकर ट्रॉफी नहीं जीत पाए लेकिन उनके फैंस को इस बात का कोई अफसोस नहीं हो रहा है। वहीं खुद राहुल वैद्द को भी इसका कुछ खास दुख नहीं है कि वो शो में जीत नहीं पाए।

राहुल ने कहा कि मुझे जीत ना पाने का कोई दुख नहीं है क्योंकि मैं इस बात से बेहद खुश हूं कि टॉप 2 में तक बना रहा। जब मैं शो में आया था तब मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं यहां तक पहुंच पाऊंगा लेकिन ऐसा हुआ जिसका मैं शुक्रगुजार हूं। मुझे जनता ने भरपूर प्यार दिया है और मुझे इस बात की खुशी है। ट्विटर पर भी "PROUD OF YOU RAHUL VAIDYA" लगातार टॉप ट्रेंड कर रहा है।

बीती रात राहुल वैद्द से मिलने उनकी गर्लफ्रेंड दिशा परमार भी पहुंची थी। उन्हें देखते ही राहुल की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। राहुल ने दिशा को गले लगाया और बेहद ही खुशी से विनर का पोज दिया। बता दें कि राहुल जल्द ही दिशा से शादी करेंगे। उनकी मां ने जून में दोनों की शादी की प्लानिंग के बारे में बताया था।

