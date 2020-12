Rakhi Sawant पर आया चुडै़ल का साया, पति बोले- मैं उतारूंगा उसके सिर का भूत

नई दिल्ली: ड्रामा क्वीन कही जाने वालीं राखी सावंत इन दिनों 'बिग बॉस 14' में नजर आ रही हैं। यहां उनकी एंट्री एक चैलेंजर के तौर पर हुई है। घर के अंदर आते ही राखी ने सबको एंटरटेन करना शुरू कर दिया था। दर्शकों को भी उनका ये रूप काफी पसंद आ रहा था। लेकिन इस बीच राखी ने अजीबो-गरीब हरकतें करना शुरू कर दिया। राखी ने कहा कि उनके ऊपर किसी चुडै़ल का साया है।

हमेशा हंसी मजाक करने वाली राखी ने अचानक डरावना रूप धारण कर लिया। बिग बॉस के बीते एपिसोड में दिखाया गया कि राखी ख़ुद को बाथरूम में लॉक कर के रोने लगीं। उसके बाद वह शीशे के सामने खड़ी हो जाती हैं और रोने लगती हैं। उनकी आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। उनकी इन हरकतों से घरवाले काफी डर गए। जैस्मीन ने उनसे पूछने लगीं कि क्या वो ठीक हैं। उसके बाद राखी बताती हैं कि वो जूली हैं। उन्हें यहां किसी ने मारकर दफना दिया था। वो यहां पर किसी का इंतजार कर रही हैं। वो कहती हैं कि मैं खुश नहीं हूं।

