Bigg Boss 14: सलमान खान को आया अर्शी खान की गलती पर गुस्सा, बोले- बस बहुत हुआ बेहतर यही होगा कि..

नई दिल्ली | बिग बॉस 14 (Bigg Boss 14) में चैलेंजर्स की एंट्री के बाद से शो का पूरा नक्शा बदला हुआ दिखाई दे रहा है। घर के सदस्यों में जितनी लड़ाई और ड्रामा देखने को नहीं मिला वो अब इन चैलेंजर्स के बीच दिखाई दे रहा है। ड्रामा क्वीन राखी सावंत (Rakhi Sawant) की एंट्री भी हो चुकी है। वहीं अर्शी खान (Arshi Khan) घर में आए दिन कोई ना कोई तमाशा करती हुई नजर आ रही हैं। ऐसा ही कुछ उन्होंने शो के होस्ट सलमान खान (Salman Khan) के साथ भी कर दिया और उनकी क्लास लग गई। अर्शी ने सीजन 11 में भी दर्शकों को खूब इंटरटेन किया था। इस बार भी वो कोई मौका जाने नहीं देना चाहती और एक के बाद एक धमाका कर रही हैं।

दरअसल, शो का एक नया प्रोमो वीडियो (Promo video) सामने आया है जिसमें सलमान खान अर्शी पर बुरी तरह से भड़कते हुए नजर आ रहे हैं। यहां तक कि उन्होंने अर्शी से बात करने से भी इंकार कर दिया। वीडियो में अर्शी, सलमान से कहती हुई दिख रही हैं- मैं सोच कर आई थी कि आप मुझे जिल्लत के लड्डू खिलवा कर रहेंगे। ये सुनते ही सलमान का पारा हाई हो जाता है और वो बेहद नाराज हो जाते हैं।

