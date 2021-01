Bigg Boss 14: क्या Salman Khan ने नहीं शूट किया Weekend Ka Vaar? बड़ी वजह आई सामने

नई दिल्ली | बिग बॉस 14 (Bigg Boss 14) में एक बार फिर वीकेंड का वार का वक्त आ चुका है। दर्शक इन दिनों का बेसब्री से इंतजार करते हैं जिसका कारण सलमान खान हैं। दबंग खान शो में आते ही चार चांद लगा देते हैं। वो चाहे किसी कंटेस्टेंट को फटकार लगाए या फिर मजाक करते नजर आए दर्शकों को उनका हर स्टाइल पसंद आता है। लेकिन खबर है कि इस बार वीकेंड का वार सलमान खान (Salman Khan) ने शुक्रवार को शूट नहीं किया है। शनिवार को एपिसोड प्रसारित करने के लिए इसे शुक्रवार को ही शूट किया जाता है। लेकिन सलमान ने इस बार इसे शूट नहीं किया गया है।

सलमान खान ने वीकेंड का वार की शूटिंग नहीं की इसके दो सबूत नजर आ रहे हैं। बिग बॉस 14 की खबरों सबसे जल्दी पहुंचाने वाले द खबरी ने अपने ट्विटर हैंडल पर इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने लिखा है- 22 जनवरी को सलमान खान वीकेंड का वार की शूटिंग करने के लिए नहीं पहुंचे। वो कल इसकी शूटिंग करेंगे। इसके अलावा अभी तक सलमान का वीकेंड का वार का कोई प्रोमो भी नहीं सामने आया है। इस बार ऑडियंस में से कुछ लोग घर पहुंचेंगे जो अपने फेवरेट कंटेस्टेंट से सवाल करेंगे। अब सलमान ने ऐसा फैसला क्यों लिया है ये बात अभी तक सामने नहीं आ पाई है।

#TheKhabri EXCLUSIVE #BB14 #WeekendKaVaar#SalmanKhan Didn't come for the Shoot of #WeekendKaVaar Today#SalmanKhan will shoot for WKW tomorrow.