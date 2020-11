बिग बॉस 14 को एक महीने और बढ़ाएंगे मेकर्स, होंगी ये वाइल्ड कार्ड एंट्रीज!

नई दिल्ली | बिग बॉस 14 अब दर्शकों को पसंद आने लगा है। शुरुआत में शो को लोग कुछ खास पसंद नहीं कर रहे थे। कई लोगों ने तो इसे बोरिंग घोषित कर दिया था। हालांकि अब दर्शकों को शो पसंद आने लगा है। मेकर्स ने बिग बॉस की टीआरपी बढ़ते हुए देखने के बाद एक बढ़िया फैसला लिया है। मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो शो को अब एक महीने बढ़ाने का प्लान किया जा रहा है। साथ ही कुछ वाइल्ड कार्ड एंट्री में शो में होंगी जिसके बाद बिग बॉस का 14वां सीजन और भी इंटरेस्टिंग होने वाला है। लेकिन खास बात ये है कि एंट्री करने वाले प्रतियोगी कोई नए नहीं होंगे।

