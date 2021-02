Bigg Boss 14 Winner: ट्रॉफी के साथ 36 लाख लेकर घर पहुंची रुबीना दिलैक, सेलेब्स और फैंस ने दी ढेरों बधाईयां

नई दिल्ली | टीवी का मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल रिएलिटी शो बिग बॉस 14 (Bigg Boss 14) का ग्रैंड फिनाले रविवार हो गया। बिग बॉस 14 के विनर को लेकर लोग में बेकरारी बनी हुई थी जिसके बाद रुबीना दिलैक का नाम सलमान खान ने अनाउंस कर उन्हें विजेता घोषित किया। रुबीना दिलैक और राहुल वैद्द (Rahul Vaidya) में जोरदार टक्कर बताई जा रही थी। हालांकि शो में सबसे लंबा समय बिताने वाली रुबीना दिलैक विजेता बनी हैं। उन्हें सबसे ज्यादा वोट्स मिले वहीं राहुल वैद्द को उनके मुकाबले काफी कम वोट्स मिल और इस कारण वो शो के रनरअप रहे।

सोशल मीडिया पर रुबीना दिलैक और राहुल वैद्द के फैंस में जमकर घमासान देखने को मिला लेकिन एक्ट्रेस ने ट्रॉफी अपने नाम कर ली। विरल भयानी ने अपने सोशल मीडिया पर इस बात की जानकारी दी है कि ओपियन पोल के हिसाब से रुबीना दिलैक शो की विजेता बनी हैं। और उसके बाद आखिरकार वो विनर बन गईं। रुबीना के शो जीतते ही सेलेब्स और फैंस की बधाईयों का तांता लगा हुआ है। उनके दोस्त लगातार उन्हें बधाई दे रहे हैं।

And the winner is @RubiDilaik congratulations 👍👍🎉🎉 #rubinadilaik #biggboss14 #biggbossfinale - well deserved 🤟🏻🤟🏻 pic.twitter.com/jSOC7M9voD

Finally the time has come heartiest congratulations @RubiDilaik well earned success. You’ve emerged victorious in this season of #bb14 @ashukla09 congratulations once again 😄🤗#RD #RubinaDilaik #rubinav