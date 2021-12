Bigg Boss 15: फैन को नहीं भा रहा राखी का अन्फेयर संचालन, एक फैन ने ट्विट कर कहा- 'राखी सावंत को मार के निकालो'

बिग बॉस 15 में फैंस लगता है राखी सांवत के अन्फेयर संचालन को बर्दाश्त करने के मूड में नहीं हैं और करण कुंद्रा-तेजस्वी प्रकाश के बीच दरार के लिए वो राखी को ही दोषी ठहरा रहे हैं।

रियलिटी शो बिग बॉस 15 अपने फिलनाले की ओर बढ़ता जा रहा है। ऐसे में कई कंटेस्टेंट्स के बीच मुकाबला भी बढ़ता जा रहा है। बिग बॉस 15 को अपनी पहली फाइनलिस्ट के तौर पर ड्रामा क्वीन राखी सावंत मिल गई है, लेकिन फिनाले में पहुंचने के बाद राखी सावंत के तेवर बदल गए हैं। जिसके चलते अब वह ट्रोल हो रही हैं और कुछ लोग उनपर गुस्सा भी निकाल रहे हैं।

एक टास्क में शमिता शेट्टी ने तर्क दिया है कि उन्होंने पहले ड्रैगन बॉल में अंडा डाला था, लेकिन राखी सावंत ने कहा कि यह देवोलीना भट्टाचार्जी थी। यह जाहिर तौर पर राखी सावंत का गलत और अनुचित फैसला था। इससे करण कुंद्रा और तेजस्वी प्रकाश के बीच भी जबरदस्त लड़ाई हुई।



शमिता शेट्टी ने कहा कि राखी सावंत ऐसे लोगों से गठजोड़ किया जो अनुचित तरीके से खेल रहे हैं। तेजस्वी प्रकाश ने कहा कि "आपको पहले कभी धोखा देने में इतनी परेशानी नहीं हुई होगी, लेकिन अब यह एक मुद्दा है क्योंकि मैं आगे बढ़ रहा हूं। करण कुंद्रा को काफी चोट आई थी।" उन्होंने यह भी कहा कि उनकी भावनाएं सिर्फ कैमरों के लिए हैं। अन्फेयर संचालन और तेजस्वी प्रकाश और करण कुंद्रा के बीच फूट पैदा करने के लिए प्रशंसक राखी से काफी नाराज हैं। फैंस के द्वारा किए गए ट्विट देख को अंदाजा लगाया जा सकता है कि राखी सांवत से वो कितने नाराज हैं।

Kaisa lag raha hai aap ko Rakhi ka sanchaalan? Dijiye aap ka opinion in the comment section.

इन ट्विट्स को देख कर पता लगाया जा सकता है कि फैंस राखी के फैसलो से बहुत ही परेशान हैं। उन्हें लगता है कि रश्मि देसाई, राखी सावंत और देवोलीना भट्टाचार्जी शो में रिश्ते तोड़ने से बेहतर कुछ नहीं कर सकतीं। आपको बता दें कि राखी सावंत, जो अब तक फिनाले वीक में पहुंचने वाली अकेली कंटेस्टेंट हैं और इस हफ्ते टास्क की 'संचालक' हैं, सोशल मीडिया पर तेजरान के नाम से मशहूर इस जोड़ी के बीच गलतफहमी पैदा करती नजर आ रहीं हैं। राखी तेजस्वी से कहती दिख रही हैं, "करण कह रहा है तू तेजा को जीता रही है, तू मुझे क्यों नहीं जीता रही?। तो वहीं करण को लग रहा था कि राखी चिटिंग करके तेजा को जीता रहीं हैं। देखना होगा कि क्या सलमान खान इस मामले को सुलझाते हैं।