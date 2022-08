Bigg Boss 16 के हाउस में कैद होगी 'मीका दी वोट्टी' की ये राजकुमारी! नाम जानकर आप हो जाएंगे हैरान

बिग बॉस को विवादित शो के नाम से भी जाना जाता है। इस शो में कइयों के राज से पर्दा उठता है तो कइ नई कहानियां जन्म लेती हैं। बिग बॉस इतने सालों से लोकप्रिय है शोज की लिस्ट में शुमार है। फैंस को हर साल इस शो का बेसब्री से इंतजार रहता है। शो का 16वां सीजन जल्द ही दस्तक देने वाला है। घर से जुड़े कंटेस्टेंटों के नाम भी समय समय पर सामने आते रहते हैं। अब एक और नाम सामने आया है।

खबर है कि बॉलीवुड सिंगर मीका सिंह के स्वयंवर में आई राजकुमारी मनप्रीत कौर (Manpreet Kaur) भी शो का हिस्सा बन सकती हैं। उन्होंने बिग बॉस 16 का हिस्सा बनने की इच्छा जाहिर की है। उन्होंने बताया है कि वह लोगों को एंटरटेन करना चाहती हैं, जिसकी वजह से वह सलमान खान के शो 'बिग बॉस 16' का हिस्सा बनना चाहती हैं।



इसका खुलासा खुद मनप्रीत कौर (Manpreet Kaur) ने एक इंटरव्यू के दौरान किया है। उन्होंने बातचीत के दौरान कहा कि 'मीका दी वोट्टी' का बहुत ही दमदार एक्सपीरियंस था। मैंने आज तक ऐसा शो नहीं किया है। यह बहुत ही अलग तरह का अनुभव था। मैंने जोधपुर में शूटिंग की। मैं कभी भी राजस्थान नहीं गई थी और वहां के तापमान और वहां की स्थिति से गुजरने का यह मेरा पहला अनुभव था।" मनप्रीत कौर ने मीका सिंह के बारे में पूछे जाने पर उन्हें अपना दोस्त बताया, साथ ही कहा कि वह बॉलीवुड म्यूजिक इंडस्ट्री के किंग हैं।

