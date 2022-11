Bigg Boss के मना करने के बाद भी Sajid Khan ने दोहराई वही गलती! अब क्या होगा इसका अंजाम?

यह भी पढ़ें

हाल में साजिद खान एक बार फिर खुले में सिगरेट पीते नजर आ रहे हैं। हालांकि, बिग बॉस के घर में स्मॉकिंग रुम हैं, लेकिन फिर भी साजिद लॉन में चेयर पर बैठे स्मॉक करते नजर आ रहे हैं। उनकी ये फोटो सोशस मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है, जिसको लेकर फिल्ममेकर और शो के मेकर्स लोगों के निशाने पर आ गए हैं और एक बार फिर साजिद को शो से बाहर निकालने की मांग की जा रही है।इससे पहले साजिद को शो से बाहर करने के लिए इंडस्ट्री की कई एक्ट्रेस, मॉडल्स सामने आई थी, जिन्होंने उनके खिलाफ मुंबई पुलिस में FIR भी दर्ज करवाई थी और साजिद को शो से बाहर करने की मांग भी थी। इतना ही नहीं उस दौरान साजिद के साथ-साश बिग बॉस को होस्ट करने वाले सलमान खान (Salman Khan) को भी काफी कुछ कहा गया था, लेकिन फिलहाल साजिद शो में नजर आ रहे हैं।वहीं साजिद खान एक बार फिर ऐसी हरकत के चलते यूजर्स के निशाने पर आ चुके हैं। जहां एक यूजर ने ट्वीट करते हुए लिखा कि 'साजिद आज फिर खुलेआम सिगरेट पी रहे थे और फिर वो कप्तान बन गए। दोगलेपन की भी कोई सीमा होती है बिग बॉस'। एक और यूजर लिखता है 'कल बिग बॉस के बोलने के बाद भी साजिद स्मोकिंग रूम के बाहर स्मोकिंग कर रहे हैं। उन्हें सच में शो में फेवर किया जा रहा है'।साथ ही एक यूजर्स ने सीधा शो के मेकर्स पर निशाना साधते हुए लिखा कि 'बिग बॉस कल का एपिसोड देखने का मन नहीं हुआ। साजिद को खुलेआम स्मोकिंग करने के लिए बिग बॉस डांट नहीं पा रहे हैं'। बता दें कि साजिद कैप्टेन बने तो बिग बॉस ने उन्हें विशेष अधिकार दिए गए हैं, जिसके तहत उन्होंने शिव ठाकरे, अब्दु रोजिक, निम्रत कौर, एमसी स्टैन और सुंबुल तौकीर खान को नॉमिनेशन से सुरक्षित किया।