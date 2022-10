पलटूराम! 2 साल पहले शालीन भनोट ने कहा था 'कभी नहीं करूंगा बिग बॉस', वायरल Video को देख भन्नाया लोगों का सिर

बिग बॉस 16 अपनी शुरुआत के साथ ही दर्शकों को एंटरटेनमेंट का डबल डोज दे रहा है। शो दिन प्रति दिन रोमांचित होता जा रहा है। इस बीच शालीन भनोट का एक वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो कहते नजर आ रहे हैं कि वो ये शो कभी नहीं करेंगे।

रिएलिटी शो 'बिग बॉस 16' को शुरू हुए दो हफ्ते से ज्यादा का समय हो चुका है। शो में हर दिन एक नया टर्न और ट्विस्ट देखने को मिल रहे हैं। एक ओर बिग बॉस हाउस में कंटेस्टेंट्स के बीच दुश्मनी अपने चरम पर है, दूसरी ओर दो लोगों के बीच प्यार की चिंगारी उठ रही है। टीना और शालीन की दोस्ती लोगों को खूब पसंद आ रही है। दोनों को अक्सर साथ में देखा जाता है। इस बीच शालीन का एक वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसे देखकर हर कोई शॉक्ड हो रहा है।

bigg boss 16 shalin bhanot 2 year old video goes viral saying i will never do bigg boss