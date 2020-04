सिद्धार्थ शुक्ला ने कोरोनावयरस से ग्रस्त फैन के लिए मांगी दुआ,सोशल मीडिया पर फैंस ने कहा-'असली हीरो'

नई दिल्ली। 'बिग बॉस 13' ( Bigg Boss 13 ) के विनर सिद्धार्थ शुक्ला ( Siddharth Shukla ) को वैसे तो हमने हमेशा गुस्से में ही देखा है। लेकिन इन दिनों सिद्धार्थ अपने फैंस के बीच खूब तारीफ बंटोर रहे हैं। दरअसल, सिद्धार्थ की एक फैन कोरोनावायरस ( Coronavirus ) से ग्रस्त हो गई हैं। जिसकी जानकारी उन्होंने ट्वीट कर दी। उनकी इस फैन का नाम हानिया ( Hania ) है।

I am tested positive for COVID. Please remember me in your prayers. If I will not make a come-back plz tell Sidharth that i Joined twitter just for @sidharth_shukla and i will always adore him... #WeLoveSidharth #SidharthShukla #ProudSidheat

सिद्धार्थ को ट्विटर पर टैग करते हुए उनकी फैन हानिया ने लिखा-'मेरी कोरोनावायरस की रिपोर्ट पॉजिवटि आई है। प्लीज़ अपनी प्रार्थनाओं में मुझे जरूर याद करें। इस बीमारी से अगर में बच नहीं पाई तो सिद्धार्थ से कहना कि मैंने केवल उनके लिए ही ट्विटर जॉइन किया है और मैं हमेशा उनकी ही फैन रहूंगी। अपनी फैन का ट्वीट पढ़ सिद्धार्थ शुक्ला ने बिना देर किए उनको जवाब में लिखा-'हानिया, मुझे तुम्हारे बारें में सुनकर बहुत बुरा लगा। लेकिन कोई बात नहीं, तुम बहुत जल्द ठीक हो जाओगी। आशा करता हूं कि डॉक्टर्स तुम्हारा ध्यान अच्छे से रख रहे होंगे। तुम भी लोगों से दूरी बनाकर रखना ताकि वायरस तुमसे किसी और तक में ना पहुंचे। मैं हमेशा तुम्हारें लिए प्रार्थना करूंगा। मैं तुम्हारे ठीक होने की प्रार्थना भी कर चुका हूं। तुम बस अपना ध्यान रखो। बिल्कुल घबराना मत। स्ट्रॉन्ग रहो।'

Hey Hania am really sorry to hear about you... but it’s ok you will be fine and back soon hope doctors are taking good care of you ...maintain social distancing so that you don’t happen to pass it to someone... will n have already prayed for your speedy recovery .. Stay strong 😊