The Kapil Sharma Show: ये क्या! पहले दी शो छोड़ने की खबर, अब पहले ही एपिसोड में ही धमक पड़े कॉमेडियन

'द कपिल शर्मा शो' के नए सीजन ने फाइनली टीवी पर दस्तक दे दी है। शो की वापसी से दर्शक काफी खुश नजर आ रहे हैं, लेकिन वहीं पुराने कुछ चेहरों को मिस भी कर रहे हैं। शो से कई लोगों का पत्ता साफ हो चुका है। कुछ दिन पहले कॉमेडियन चंदन प्रभाकर (Chandan Prabhakar) ने भी कहा था कि इस बार वो शो में नहीं दिखेंगे, लेकिन पहले ही एपिसोड में दिखकर उन्होंने सबको चौका दिया है।

जी हां हाल ही में चंदन प्रभाकर ने एक बयान में कहा था कि वो शो में नजर नहीं आएंगे, लेकिन अब उनकी एंट्री ने सबको चौका दिया है। कभी हरपाल सिंह तो कभी राजू और चंदू चायवाला बनकर लोगों को दुदगुदाने वाले चंदन शो के पहले एपिसोड में ही नजर आए उन्हें देखकर जहां फैंस सरप्राइज हुए तो वहीं उनकी खुशी का ठिकाना भी नहीं रहा। इसका मतलब साफ है कि चंदन दर्शकों की फिरकी ले रहे थे। लोगों का कहना है कि या तो चंदन का शो छोड़ने का दावा झूठा था, वहीं कुछ की मानें तो प्रोमो और शुरुआती एपिसोड शूट होने के बाद चंदन ने शो छोड़ने का फैसला लिया है।

