चलना सीख रही हैं कॉमेडियन Kapil Sharma की नन्ही परी, शेयर की अनायरा की सबसे क्यूट वीडियो

नई दिल्ली। कॉमेडी के बादशाह कपिल शर्मा इन दिनों दूसरी बार पिता बनने को लेकर खूब सुर्खियों में बने हुए हैं। बताया जा रहा है कि इसी कारण उनके शो द कपिल शर्मा को भी बंद किया जा रहा है। जिससे उनके फैंस काफी निराश लग रहे हैं। लेकिन इस बीच कपिल ने अपने फैंस के चेहरों पर फिर स्माइल ला दी है। दरअसल, काफी लंबे समय से कपिल के फैंस उनकी बेटी अनायरा की एक झलक दिखाने की डिमांड कर रहे थे। जिसे पूरा करते हुए कपिल ने एक वीडियो पोस्ट किया है। जिसे काफी पसंद किया जा रहा है।

Yeh lo ji 😍 Anayra is learning how to walk ❤️ https://t.co/cgGkAjiTgG pic.twitter.com/6oroONLfRl