दिशा परमार ने भेजा Rahul Vaidya के प्रपोजल जवाब, सोशल मीडिया पर इस तरह दिया रिएक्शन

नई दिल्ली | बिग बॉस (Bigg Boss) के घर में कुछ दिन पहले राहुल वैद्य (Rahul Vaidya) ने उनकी गर्लफ्रेंड दिशा परमार (Disha Parmar) के जन्मदिन पर उन्हें बड़ा तोहफा दिया था। उन्होंने दिशा को नेशनल टेलिवीजिन पर शादी के लिए प्रपोज किया था। उसके बाद से ही राहुल और दिशा की लव स्टोरी को लेकर कई तरह की खबरें सामने आ चुकी हैं। वहीं सलमान खान वीकेंड का वार में राहुल की टांग खिंचाई भी करते हुए दिखाई दिए हैं। सलमान ने दिशा के नाम से पिछले दिनों राहुल को खूब चिढ़ाया था। उन्होंने कहा था कि दिशा का अब तक कोई जवाब नहीं आया है वो तो छुट्टियां मना रही हैं। वहीं दिशा ने अब राहुल के लिए अपना जवाब भेज दिया है।

