Disha Parmar ने पोस्ट की खूबसूरत तस्वीर, यूजर ने पूछा- थाइलैंड में हो क्या? मांगा राहुल वैद्य के प्रपोजल का जवाब

नई दिल्ली | टीवी एक्ट्रेस दिशा परमार (Disha Parmar) इन दिनों सुर्खियों में हैं। हाल ही में बिग बॉस 14 (Bigg Boss 14) के कंटेस्टेंट राहुल वैद्य (Rahul Vaidya) ने उनके जन्मदिन के मौके पर प्यार का इजहार किया था। साथ ही नेशनल टेलिवीजिन पर राहुल ने दिशा को शादी के लिए प्रपोज भी कर दिया था। लेकिन पिछले दिनों सलमान खान ने दिशा के थाइलैंड में बॉयफ्रेंड के साथ घूमने को लेकर बात छेड़ी थी जिसके बाद हर कोई हैरान परेशान हो गया था। सलमान खान (Salman Khan) ने भले ही मजाक में ये सबकुछ कहा था लेकिन राहुल के फैंस अब भी इसपर यकीन नहीं कर पा रहे हैं। रिसेन्टली दिशा ने अपनी एक फोटो पोस्ट की तो यूजर ने थाइलैंड से जुड़ा सवाल उनसे पूछ डाला।

