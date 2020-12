Divya Bhatnagar के निधन के बाद पति की परिवार खोलेगा पूरी पोल, घरेलू हिंसा के आरोप में दर्ज होगा केस

नई दिल्ली | टीवी की फेमस एक्ट्रेस दिव्या भटनागर (Divya Bhatnagar) के सोमवार को निधन से मनोरंजन जगत के लोगों को बड़ा झटका लगा है। सेलेब्स और फैंस लगातार शोक व्यक्त कर रहे हैं। वहीं दिव्या का परिवार भी गहरे सदमे में हैं। दिव्या का निधन कोरोना के संक्रमण के चलते हुआ। दिव्या के पति गगन को लेकर अब तक कई तरह की खबरें सामने आ चुकी हैं। उनपर परिवार और दिव्या के दोस्तों ने गंभीर आरोप लगाए हैं। दिव्या की बेस्ट फ्रेंड देवोलीना भट्टाचार्जी (Devoleena Bhattacharjee) ने एक वीडियो जारी कर गगन की सच्चाई उजागर की थी। वहीं दिव्या के परिवार ने भी साफ कर दिया है कि वो गगन को छोड़ेंगे नहीं।

दिव्या के भाई ने ये साफ किया है कि उनकी बहन के पति गगन के खिलाफ केस किया जाएगा। टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के मुताबिक, दिव्या के भाई ने कहा कि मानसिक और शारीरिक रूप से घरेलू हिंसा करने का मामला हम जल्द दर्ज कराएंगे। परिवार का आरोप है कि दिव्या के साथ गगन ने मारपीट और मानसिक तौर पर प्रताड़ना की थी। जिसका उन्हें एक खत मिला है। दिव्या के भाई को उसकी अलमारी से 7 नवंबर का एक नोट मिला है जिसमें कई सारी बातों का जिक्र किया गया है। दिव्या ने खत में उसके साथ हुई मारपीट और गालियों का मेंशन किया है।

