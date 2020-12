Divyanka Tripathi Birthday: प्यार को पास लाने के लिए अंधविश्वास की तरफ चली गई थीं एक्ट्रेस, जानिए कैसे हुई विवेक से मुलाकात

नई दिल्ली | टीवी की फेमस एक्ट्रेस और फैंस की चहेती दिव्यांका त्रिपाठी दहिया (Divyanka Tripathi Dahiya) 14 दिसंबर यानी आज अपना 36वां जन्मदिन मना (Divyanka Tripathi Birthday) रही हैं। दिव्यांका टीवी की उन अभिनेत्रियों में से एक हैं जिन्हें सिर्फ लोग उनकी एक्टिंग की वजह से ही पसंद नहीं करते हैं बल्कि कई उन्हें एक इंसान के रूप में भी अपना आइडल मानते हैं। दिव्यांका अपने पति विवेक दहिया (Vivek Dahiya) के साथ अक्सर ही खूबसूरत तस्वीरें शेयर करती रहती हैं। लेकिन विवेक के साथ दिव्यांका की प्रेम कहानी शुरू होने से पहले वो शरद मल्होत्रा से प्यार करती थीं। दिव्यांका और शरद लंबे समय तक रिलेशनशिप में रहने के बाद अलग हुए थे। उस दौरान दिव्यांका बुरी तरह टूट गई थी और अंधविश्वास की तरफ चली गई थीं।

दिव्यांका अब अपनी शादीशुदा जिंदगी में बेहद खुश हैं। विवेक दहिया के साथ उनकी बहुत बढ़िया बॉडिंग है। दोनों एक दूसरे के लिए सोशल मीडिया पर भी प्यार जताते रहते हैं। लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब दिव्यांका बुरी तरह से टूट चुकी थीं। सीरियल बनूं मैं तेरी दुल्हन से उन्होंने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की थी। यहां उनकी मुलाकात टीवी एक्टर शरद मल्होत्रा से हुई थी। सीरियल के दौरान ही दोनों को प्यार हो गया और दिव्यांका-शरद फैंस के फेवरेट कपल में शुमार हो गए। दोनों के प्यार की मिसाल दी जाती थी। दिव्यांका और शरद का रिश्ता लगभग 8 साल तक चला। लेकिन साल 2015 में दोनों ने अलग होने का फैसला कर लिया।

