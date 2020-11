Drug Case: कॉमेडियन भारती सिंह और उनके पति हर्ष लिंबाचिया को NCB ने हिरासत में लिया, वायरल हुई वीडियो

नई दिल्ली | सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) के निधन के बाद ड्रग मामले (Drug case) में जांच कर रही एनसीबी पूरी तरह से सक्रिय है। एक के बाद कई सेलेब्स के नाम अब तक सामने आ चुके हैं। शनिवार का जब फेमस कॉमेडियन भारती सिंह (Bharti Singh) और उनके पति हर्ष लिंबाचिया (Haarsh Limbachiya) के घर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने छापा (Raid) मारा तो सभी हैरान रह गए। एनसीबी ने छापेमारी में दोनों के घर पर कुछ मात्रा में गांजा बरामद किया। उसके बाद भारती और उनके पति हर्ष को एनसीबी ने मादक पदार्थ के पाए जाने और उसके सेवन करने को लेकर हिरासत में ले लिया। दोनों की एनसीबी ऑफिस पहुंचते हुए तस्वीरें और वीडियो सामने आई हैं।

#bhartisingh and #harshlimbachyaa with their family arrive at the NCB office after a raid today at their home today morning #ncbdrugprobe pic.twitter.com/JluHYIQ2PU