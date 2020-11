Bigg Boss 14: लग्जरी बजट टास्क में Eijaz Khan ने तोड़ी सारी हदें, टॉयलेट में डलवाए जान कुमार सानू के हाथ

नई दिल्ली। बिग बॉस के सीज़न 14 ( Bigg Boss 14 ) में भी अब कई मजेदार खेल देखने को मिल रहे हैं। गेम में एक के बाद एक ट्विस्ट आ रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि एक बार फिर से बिग बॉस सीज़न में रिश्तों के बदलने का मौसम आ गया है। जहां शुरूआती दिनों में एजाज खान ( Eijaz Khan ) और जान कुमार सानू के बीच काफी गहरी दोस्ती देखने को मिली। वहीं अब दोनों के बीच गहरी दुश्मनी का आगाज़ भी शुरू हो चुका है। कप्तान बनते ही एजाज ने पूरे खेल को पलट दिया है। जिस देख घरवाले तो शॉक हैं ही लेकिन दर्शक भी काफी हैरान हैं।

लग्जरी टास्क में हुआ घमासान

बिग बॉस 14 का नया प्रोमो जारी ( Bigg Boss 14 promo ) किया गया है। प्रोमो में दिखाया गया है कि घरवालों को लग्जरी बजट जीतने के लिए टास्क दिया गया है। नियमों के तहत दो टीमें बांटी गई है। थीम के अनुसार एक टीम निभाएगी फरिश्तों भूमिका तो दूसरी टीम शैतान बन लग्जरी टास्क जीतने का दमखम दिखाती हुई नज़र आएगी। खेल के मुताबिक यदि किसी भी टास्क को करने से फरिश्ते टीम मना कर देती है तो वह टास्क से साफ तौर पर बाहर हो जाएंगे। टास्क को जीतने के लिए एजाज सारी हदों का पार करते हुए दिखाई दिए।

फरिश्तों और शैतान में बांटा बिग बॉस का घर

एजाज खान शैतान टीम में दिखाई देंगे। वह कंटेस्टेंट जान कुमार सानू ( Jaan Kumar Sanu ) से टायलेट सीट के अंदर हाथ डालने को कहते हैं। यहीं नहीं खेल के दौरान वह जान को यह कहते हुए भी सुनाई देते हैं कि यदि वह इस टास्क में कोई चलाकी करते हैंं तो वह उनसे उनके हाथ चाटने को भी कह सकते हैं। यह दर्शकों का गुस्सा एजाज पर फूटता हुआ नज़र आ रहा है। उनकी यह हरकत दर्शक हजम नहीं कर पा रहे हैं। सोशल मीडिया पर एजाज के लिए कमेंट कर खूब खरी-खोटी सुना रहे हैं।

#EijazKhan said to #JaanKumarSanu to put his hand inside the comode? He threatens him that he will force him to lick it. Who is endorsing this kind of a behaviour? Iske baad koi 'pagal' bulaye is admi ko toh problem hoga.. then don’t show this stuff .. disgusting #bb14