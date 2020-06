Naagin 5 का नाम सुनकर Hina Khan को क्यों आया गुस्सा? कहा- इसके बारे में बात करनी है तो एकता कपूर से पूछें

नई दिल्ली | टीवी की जानी-मानी प्रोड्यूसर एकता कपूर (Ekta Kapoor) के सीरियल नागिन को लेकर आजकल चर्चाएं जोरो पर हैं। नागिन के सीजन 5 (Naagin 5) को लेकर लीड एक्ट्रेसेस पर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। कुछ दिनों पहले नागिन 5 के लिए टीवी की पॉपुलर एक्ट्रेस हिना खान (Hina Khan) और सुरभि चंदना (Surbhi Chandana) का नाम सामने आया था। वहीं एकता कपूर ने कुछ दिनों पहले जब वीडियो शेयर फैंस से नागिन के लिए एक्ट्रेस पर राय ली थी तब जवाब में भी हिना खान (Fans wants Hina Khan in Naagin 5)का नाम ही सुनने को मिला था। हालांकि हाल ही में हिना खान (Hina Khan on Naagin 5) ने एक चैनल से बातचीत में कुछ अलग ही रुख दिखाया।

रिसेन्टली हिना खान ने आजतक से बातचीत करते हुए नागिन 5 का हिस्सा बनने के बात पर चुप्पी साध ली। हिना ने शो के बारे में बोलते हुए कहा कि मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता है। आपको अगर नागिन 5 के बारे में कुछ जानना है और पूछना है तो एकता कपूर से पूछ लीजिए। मुझे नहीं पता अभी प्रोमो आया है उसे देखिए। नागिन 5 की कास्टिंग (Hina Khan on Naagin 5 casting) को लेकर एकता कपूर ही बता सकती हैं।

बता दें कि हिना खान के अलावा शो में सुरभि चंदना (Surbhi Chandana in Naagin 5) की भी एंट्री की खबर सामने आ रही है। फिलहाल हिना के रिएक्शन से तो लगता है कि वो नागिन 5 के बारे में बात नहीं करना चाहती हैं। वहीं शो में मेल लीड रोल के लिए शिविन नारंग (TV actor Shivin Narang) का नाम सामने आ चुका है। करण पटेल का नाम भी एक छोटे कैमियो रोल के लिए सामने आया था। हालांकि शो या एकता कपूर की तरफ से कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं (No Official announcement by Ekta Kapoor) की गई है।

नागिन 4 (Naagin 4) को कम पॉपुलैरिटी मिलने के बाद एकता कपूर ने फैंस से वादा किया था कि वो नागिन 5 की स्क्रिप्ट पर बेहतर काम करेंगी और उसके बाद ही दर्शकों के सामने शो को पेश करेंगी। तब से नागिन 5 को लेकर लगातार बज बना हुआ है। फैंस शो का बेसब्री (Fans excited for Naagin 5) से इंतजार कर रहे हैं।