हिना खान की सास ने शादी के 2 महीने बाद खोले राज, बोलीं- नखरे बहुत हैं, इससे पंगा कौन लेगा…

Hina Khan Mother In Law: सासू मां ने कहा कि मैं पूरे दिन घर पे तरह-तरह के व्यंजन बनाती हूं। ये खाने के टेबल पर बैठी। जबकि इसको किसी मसाले की पहचान नहीं है।

मुंबई

Saurabh Mall

Aug 29, 2025

Hina Khan and Mother In Law
हिना खान और उनकी सास (फोटो सोर्स: कलर्स टीवी इंस्टाग्राम)

TV News: हिना खान की सास ने हाल ही में एक मजेदार खुलासा किया है, जिसने सबका ध्यान खींच लिया। शादी के महज दो महीने बाद उन्होंने हिना खान के नखरों की पोल खोल दी है। कलर्स टीवी पर प्रसारित शो ‘Pati Patni Aur Panga’ में एक्ट्रेस की सास ने सबके बीच यह बात कही।

सास ने हिना खान को लेकर क्या कहा?

कलर्स टीवी पर प्रसारित शो ‘Pati Patni Aur Panga’ का एक वीडियो इंटरनेट पर छाया हुआ है। वीडियो में देखा जा सकता है, शो के मंच पर हिना खान और उनके हस्बैंड रॉकी जायसवाल, एक्ट्रेस की सास के साथ बॉलीवुड अभिनेत्री सोनाली बेंद्रे, रुबिका दिलैक, मुनव्वर फारुकी सहित कई और स्टार्स नजर आए।

इस बीच हिना खान की सासू मां ने कहा कि मैं पूरे दिन घर पर तरह-तरह के व्यंजन बनाती हूं। ये खाने के टेबल पर बैठी। जबकि इसको किसी मसाले की पहचान नहीं है। किचन से इसका कोई लेना-देना नहीं है। पर खाना देखकर बता देगी कि इसमें ये ज्यादा है, इसमें ये कम है।

इस पर पास में खड़े सोशल मीडिया सेंसेशन मुनव्वर फारुकी कहते हैं कि इसका मतलब आता कुछ नहीं है, और नखरे बहुत हैं। जवाब में फिर सास कहती हैं- ‘हां नखरे तो बहुत हैं, इससे पंगा कौन लेगा…।’ इसके बाद तो हिना के पति का चेहरा देखने लायक होता है। वहीं हिना का हक्के-बक्के वाला मजेदार रिएक्शन देखने को मिलता है। इस बीच पोल खुलने पर सभी लोग ठहाके लगाते हैं। हिना की सास ने आगे क्या कुछ कहा… देखें वीडियो

कैंसर से जंग के बीच लॉन्गटाइम बॉयफ्रेंड से की शादी

हिना खान, टीवी की दुनिया की जानी-मानी अभिनेत्री हैं। वह स्टेज-3 ब्रेस्ट कैंसर जैसी गंभीर और जानलेवा बीमारी से जूझ रही हैं। इन सब के बावजूद उन्होंने 4 जून 2025 को अपने लॉन्गटाइम बॉयफ्रेंड रॉकी जायसवाल से कोर्ट मैरिज कर सबको चौंका दिया।

बता दें दोनों की मुलाकात ‘ये रिश्ता क्या कहलाता है’ के सेट पर हुई थी, जहां से उनकी दोस्ती प्यार में बदली थी। सबसे खास बात यह है कि मुश्किल वक्त में भी उनके लॉन्गटाइम बॉयफ्रेंड रॉकी जायसवाल ने उनका साथ नहीं छोड़ा। उनकी सेवा की। एक्ट्रेस का सबसे बड़े सहारा बने। रॉकी ने न सिर्फ हिना की देखभाल की, बल्कि उनके साथ कीमोथेरेपी सेशन्स में भी साथ दिया।

हिना खान का सहारा बने रॉकी जायसवाल (फोटो सोर्स: एक्ट्रेस इंस्टाग्राम)

हिना और रॉकी की जोड़ी प्यार, विश्वास और हिम्मत की मिसाल है। कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से जूझते हुए भी हिना ने अपने करियर और प्यार को बखूबी संभाला। फिलहाल दोनों खुश हैं।

Entertainment

TV News

Published on:

29 Aug 2025 05:36 pm

Hindi News / Entertainment / TV News / हिना खान की सास ने शादी के 2 महीने बाद खोले राज, बोलीं- नखरे बहुत हैं, इससे पंगा कौन लेगा…

