हिना खान की सास ने शादी के 2 महीने बाद खोले राज, बोलीं- नखरे बहुत हैं, इससे पंगा कौन लेगा…

इस पर पास में खड़े सोशल मीडिया सेंसेशन मुनव्वर फारुकी कहते हैं कि इसका मतलब आता कुछ नहीं है, और नखरे बहुत हैं। जवाब में फिर सास कहती हैं- ‘हां नखरे तो बहुत हैं, इससे पंगा कौन लेगा…।’ इसके बाद तो हिना के पति का चेहरा देखने लायक होता है। वहीं हिना का हक्के-बक्के वाला मजेदार रिएक्शन देखने को मिलता है। इस बीच पोल खुलने पर सभी लोग ठहाके लगाते हैं। हिना की सास ने आगे क्या कुछ कहा… देखें वीडियो