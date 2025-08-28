Bhabhi Ji Ghar Par hain के इस एक्टर को दिन के मिलते थे सिर्फ 95 रुपए, आज कमाता है 60,000 रुपए प्रतिदिन

Yogesh Tripathi Struggle Story: मुंबई, सपनों का शहर, जहां हर दिन हजारों लोग अपनी किस्मत आजमाने आते हैं। इन्हीं में से एक हैं हिंदी टेलीविजन के मशहूर अभिनेता योगेश त्रिपाठी, जिन्होंने अपनी मेहनत और लगन से असंभव को संभव कर दिखाया। कभी मुंबई की सड़कों पर पेन बेचकर और छोटे-मोटे काम करके गुजारा करने वाले योगेश आज चार घरों के मालिक हैं और हर महीने 24 लाख रुपये की कमाई करते हैं।
उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर से मुंबई आए योगेश त्रिपाठी का सफर आसान नहीं था। साल 2004 में जब वे पहली बार मुंबई पहुंचे, तो उनके पास न तो कोई बड़ा सपना था और न ही कोई मजबूत आर्थिक सहारा। अपनी पहली नौकरी में उन्हें केवल 95 रुपये मिले थे, जो उन्होंने थिएटर के एक छोटे से काम के लिए कमाए। इसके अलावा, उन्होंने पेन बेचने जैसे छोटे-मोटे काम किए, जिनसे उन्हें 150 रुपये की मामूली कमाई होती थी। योगेश ने एक इंटरव्यू में बताया कि शुरुआती दिनों में वे छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस (CST) पर चार रातें बिताने को मजबूर हुए थे। उस समय उन्होंने ठान लिया था कि वे एक दिन मुंबई में चार घर खरीदेंगे, और वह भी बिना किसी कर्ज के।
मुंबई में योगेश ने थिएटर से अपने अभिनय करियर की शुरुआत की। हालांकि, थिएटर के काम से उन्हें केवल 75 रुपये मिलते थे, लेकिन उनकी मेहनत और प्रतिभा ने उन्हें धीरे-धीरे मौके दिलाए। साल 2007 में उन्हें एक लोकप्रिय विज्ञापन में काम करने का अवसर मिला, जिसने उनके करियर को नई दिशा दी। इसके बाद, उन्होंने 'भाबीजी घर पर हैं' जैसे लोकप्रिय धारावाहिक में अभिनय किया, जिसने उन्हें घर-घर में मशहूर कर दिया। इस शो की सफलता ने उन्हें 'हप्पू की उल्टन पल्टन' में मुख्य भूमिका दिलाई, जहां वे दारोगा हप्पू सिंह के किरदार में दर्शकों का दिल जीत रहे हैं।
आज योगेश त्रिपाठी टेलीविजन इंडस्ट्री के सबसे अधिक कमाई करने वाले अभिनेताओं में से एक हैं। सिद्धार्थ कन्नन के यूट्यूब चैनल पर हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में योगेश ने खुलासा किया कि वे प्रतिदिन 60,000 रुपये कमाते हैं। चूंकि वे 'भाबीजी घर पर हैं' और 'हप्पू की उल्टन पल्टन' दोनों शो में काम करते हैं, इसलिए महीने में करीब 40 शिफ्ट्स के हिसाब से उनकी मासिक कमाई लगभग 24 लाख रुपये हो जाती है। यह राशि उनकी मेहनत और लगन का जीता-जागता सबूत है।