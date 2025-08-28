Bhabhi Ji Ghar Par hain के इस एक्टर को दिन के मिलते थे सिर्फ 95 रुपए, आज कमाता है 60,000 रुपए प्रतिदिन

उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर से मुंबई आए योगेश त्रिपाठी का सफर आसान नहीं था। साल 2004 में जब वे पहली बार मुंबई पहुंचे, तो उनके पास न तो कोई बड़ा सपना था और न ही कोई मजबूत आर्थिक सहारा। अपनी पहली नौकरी में उन्हें केवल 95 रुपये मिले थे, जो उन्होंने थिएटर के एक छोटे से काम के लिए कमाए। इसके अलावा, उन्होंने पेन बेचने जैसे छोटे-मोटे काम किए, जिनसे उन्हें 150 रुपये की मामूली कमाई होती थी। योगेश ने एक इंटरव्यू में बताया कि शुरुआती दिनों में वे छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस (CST) पर चार रातें बिताने को मजबूर हुए थे। उस समय उन्होंने ठान लिया था कि वे एक दिन मुंबई में चार घर खरीदेंगे, और वह भी बिना किसी कर्ज के।